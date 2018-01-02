В 2017 году на Запад поставлено больше российской нефти

В 2017 году изменились объемы экспорта российской нефти по различным торговым направлениям. В страны дальнего зарубежья по сравнению с 2016 годом направлено на 1,1% больше углеводородов, а поставки в страны ближнего зарубежья снизились на 0,4%.

В абсолютных цифрах эти поставки составили около 238,7 млн т и 18 млн т соотвественно.

Львиная доля поставок произведена по трубопроводам «Транснефти». Почти половину потока составяляет сырье от компании «Роснефть», вторая по объемам — «Сургутнефтегаз» (около 12%), отмечается в оперативной сводке Центрального диспетческого управления (ЦДУ) ТЭК.

В декабре 2017 года из РФ в дальнее зарубежье ежесуточно вывозилось почти 4,5 млн баррелей сырья, что на 6,7% меньше, чем год назад, уточняет «Интерфакс».

Как сообщал iz.ru, по октябрьскому прогнозу Всемирного банка цены на нефть в 2018 году составят $56 за баррель. С начала года Россия повысила экспортные пошлины на сырую нефть.