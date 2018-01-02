Прямой эфир

В 2017 году на Запад поставлено больше российской нефти

0
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2017 году изменились объемы экспорта российской нефти по различным торговым направлениям. В страны дальнего зарубежья по сравнению с 2016 годом направлено на 1,1% больше углеводородов, а поставки в страны ближнего зарубежья снизились на 0,4%.

В абсолютных цифрах эти поставки составили около 238,7 млн т и 18 млн т соотвественно.

Львиная доля поставок произведена по трубопроводам «Транснефти». Почти половину потока составяляет сырье от компании «Роснефть», вторая по объемам — «Сургутнефтегаз» (около 12%), отмечается в оперативной сводке Центрального диспетческого управления (ЦДУ) ТЭК.

В декабре 2017 года из РФ в дальнее зарубежье ежесуточно вывозилось почти 4,5 млн баррелей сырья, что на 6,7% меньше, чем год назад, уточняет «Интерфакс».

Как сообщал iz.ru, по октябрьскому прогнозу Всемирного банка цены на нефть в 2018 году составят $56 за баррель. С начала года Россия повысила экспортные пошлины на сырую нефть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Введена в эксплуатацию вторая ветка российско-китайского нефтепровода
США запретили американцам содействовать РФ в добыче нефти в Арктике

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017