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Президент Франции 17 минут поздравлял соотечественников с Новым годом

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Фото: REUTERS/John Schults
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Президент Франции Эмманюэль Макрон 17 с половиной минут поздравлял сограждан с Новым годом.

Столь долгое обращение главы государства оказалось на тридцать секунд меньше новогодней речи бывшего лидера Шарля де Голля, чей исторический рекорд молодой президент так и не побил.

Макрон начал свою речь с обращения к тем, кто вынужден встречать 2018 год в одиночестве, в бедности и на улице, пообещав обеспечить «крышу над головой» всем, кто её не имеет.

Глава государства подвел итоги первых восьми месяцев своего президентства и напомнил о реформах, которые ожидают Францию. По его словам, эти «глубокие преобразования» необходимы, чтобы сделать страну «более сильной и справедливой».

При этом Макрон признал, что есть и те, кто не согласен с его реформами, в связи с чем, пообещал прислушиваться к критике, пишет RFI.

Согласно последним опросам, рейтинг французского лидера вырос. Его деятельность положительно оценивают 52% граждан.

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