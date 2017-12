Пожар вспыхнул в штате Нью-Джерси

В американском городе Ньюарк (штат Нью-Джерси) произошел пожар в коммерческом здании. Об этом сообщает Twitter-аккаунт BreakingNNow.

На данный момент возгоранию присвоена вторая степень сложности. На месте происшествия работают пожарные службы.

#BREAKING: A large fire has broken out at a commercial building in Newark, New Jersey. Currently a 2nd alarm fire. (Video: @LaaBellaaVita) pic.twitter.com/iq38jlTQOY