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В Приморье задержан мужчина, подозреваемый в убийстве двух человек на улице

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Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Katie Collins
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В приморском городе Артем задержали подозреваемого в убийстве двух человек мужчину. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в краевом следственном управлении СК России.

Инцидент произошел 30 декабря. В центре города Артем около площади Ленина мужчина вышел из машины и нанес ножевые ранения девушке и молодому человеку. Оба скончались.

«Возбуждено дело по статье «Убийство». Подозреваемый задержан», — цитирует «Газета.ру» представителя СК.

По данным «РИА Новости», при задержании подозреваемый ранил ножом и себя.

«Сейчас он находится в больнице. Погибшая пара скончалась от ножевых ранений», — добавили в СК.

Что стало причиной конфликта и впоследствии нападения — не уточняется.

31 декабря портал iz.ru сообщил, что молодой человек открыл стрельбу в центре Москвы. В результате тяжелые ранения получили девушка и мужчина. Причиной конфликта, по предварительной версии, стала ревность. Пострадавшая была бывшей возлюбленной злоумышленника.

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