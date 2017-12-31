Воспитательница погибла при взрыве водонагревателя в детском приюте в Приморье

Воспитательница детского приюта погибла при взрыве электрического водонагревателя в Приморском крае. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Инцидент произошел утром 31 декабря. Взрывной волной выбило стекла в одном из помещений приюта. Отмечается, что дети не пострадали.

«В результате взрыва электрического водонагревателя в детском социальном приюте в Спасском городском округе погибла воспитательница. Дети не пострадали. Следственные органы начали проверку», — цитирует ТАСС представителя СК.

По данным МЧС, взрыв произошел примерно в 06:34 по местному времени (23:34 мск 30 декабря).

«Дети не пострадали. Жилые помещения для детей не пострадали. Все воспитанники учреждения (13 детей) размещены в комнатах непострадавшего крыла здания, с ними работает штатный психолог социального приюта», — сообщили в МЧС.

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