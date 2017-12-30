Женщина пострадала при взрыве бытового прибора в жилом доме в Сургуте

Хлопок произошел в квартире многоэтажного жилого дома в Сургуте. Как информирует пресс-служба управления МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу, в результате пострадал один человек.

«По предварительной информации, около 14 часов 30 декабря во время приготовления пищи в одной из квартир в девятиэтажном жилом доме в Сургуте произошел хлопок. В квартире выбило оконную раму», — приводит «Интерфакс» комментарий представителя экстренных служб.

По версии МЧС, хлопок был вызван взрывом бытового прибора. Находившаяся в квартире женщина получила ожоги рук, ее доставили в больницу. Возгорания не произошло, эвакуация жильцов дома не потребовалась.

Во вторник, 26 декабря, жители Симферополя сообщили о громком хлопке в небе. Как отметили МЧС, это явления могло произойти в результате прохождения самолетом звукового барьера. «Газета.ру» сообщила, что хлопок был слышен по всему городу, громкий звук вызвал срабатывание сигнализации автомобилей.