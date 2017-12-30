Путин обсудил с президентом Финляндии кризисы на Украине и в Сирии

Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с главой Финляндии Саули Ниинистё обсудил ситуацию на Украине, в Сирии и обострение обстановки на Корейском полуострове. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

«Были затронуты некоторые актуальные международные вопросы, включая сирийское урегулирование, кризисные ситуации на Корейском полуострове и на Украине», — говорится в сообщении на сайте главы государства.

Помимо этого лидеры двух стран подвели итоги развития отношений между Россией и Финляндией в 2017 году и наметили перспективы взаимовыгодного сотрудничества в будущем году. Кроме того, Владимир Путин и Саули Ниинистё поздравили друг друга с наступающим праздником и передали наилучшие пожелания народам двух государств.

30 декабря президент РФ поздравил мировых лидеров с Новым Годом, в том числе президента США Дональда Трампа. Как отмечала «Газета.ру», глава государства подчеркнул, что в основе развития российско-американских отношений должны лежать принципы равноправия и взаимного уважения. При этом Владимир Путин не стал поздравлять главу Украины Петра Порошенко.