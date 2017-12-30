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Роскачество обнаружило следы крабового мяса в крабовых палочках

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Фото: ТАСС/Жернов Вадим
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Перед Новым годом Роскачество исследовало один из наиболее популярных продуктов для приготовления новогодних салатов – крабовые палочки. Оказалось, что в российских магазинах продаются пять видов палочек, в составе которых действительно есть следы крабового мяса.

Они произведены ООО «Вичюнай-Русь», уточняется в исследовании.

При этом в продукции четырех производителей обнаружены клостридии, способные вызвать пищевое расстройство. Речь идет о палочках марок «Красная цена», «Первым делом», Aro Horeca Select. 

В ведомстве уточнили, что крабовые палочки в основном должны состоять из фарша рыбы (сурими). Но, как показало исследование, в большинстве товаров преобладает крахмал.

При выборе данного продукта следует в первую очередь прочитать состав. На первом месте должен быть рыбный фарш или сурими. Также высоким должно быть содержание белка: не менее 8–10 %; содержание углеводов – не более 14 %.

Ранее в декабре сообщалось, что салаты «Селедка под шубой», «Оливье» и «Цезарь» вошли в первую тройку самых популярных новогодних блюд в поисковике «Яндекса».

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