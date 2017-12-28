В Кремле анализируют ситуацию с неудачными космическими пусками

Ситуация с неудачными пусками в ракетно-космической отрасли России анализируется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ситуация анализируется, она, безусловно, требует анализа», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о запуске спутника Анголы AngoSat с космодрома Байконур и других неудачных запусках в космической отрасли РФ.

26 декабря в 22:00 мск ракета-носитель «Зенит-3Ф» с «Фрегатом», оснащенным ангольским спутником, стартовала с космодрома Байконур. На следующий день сообщалось о потере связи со спутником.

28 декабря СМИ узнали, что аппарат AngoSat-1 находится на целевой орбите.