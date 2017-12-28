Спутник «Ангосат» находится на целевой орбите

Космический аппарат AngoSat-1 («Ангосат»), который был запущен с космодрома Байконур 26 декабря, в данный момент находится на целевой орбите.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Разгонный блок «Фрегат» сработал штатно при выведении аппарата «Ангосат» на расчетную орбиту, и есть все подтверждения, что космический аппарат находится на целевой орбите», — цитирует агентство слова собеседника.

26 декабря в 22:00 мск ракета-носитель «Зенит-3Ф» с «Фрегатом», оснащенным ангольским спутником, стартовала с космодрома Байконур. На следующий день сообщалось о потере связи со спутником.