Вероятной причиной ЧП с ангольским спутником названо короткое замыкание

Ангольский спутник AngoSat-1, с которым была потеряна связь через 42 минуты после старта с Байконура, мог стать жертвой короткого замыкания на борту.

Информацию об этом распространил источник на космодроме, в среду, 27 декабря.

«Предварительно основной версией считается короткое замыкание в шине, отвечающей за питание спутника», — цитирует сообщение «Интерфакс».

AngoSat-1 должен был стать первым ангольским спутником связи и телевещания, был создан в России РКК «Энергия».

28 ноября с космодрома Восточный была запущена ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 19 спутниками. С одним из спутников — «Метеором-М» №2-1 — не удалось установить связь, так как он не вышел на целевую орбиту.

27 декабря вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что в руководстве «Роскосмосом» есть системные ошибки, которые привели к аварийным космическим пускам.