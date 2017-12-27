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Рогозин указал на наличие ошибок в руководстве «Роскосмосом»

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что в руководстве «Роскосмосом» есть системные ошибки, которые привели к аварийным космическим пускам.

«Системные ошибки в управлении, в руководстве госкорпорации», — приводит слова Рогозина «Интерфакс», сказанные им в эфире телеканала «Россия 24».

Он указал, что в прошлом году была одна авария, а в этом — 20 пусков успешных, а один аварийный.

28 ноября с космодрома Восточный был осуществлен запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 19 спутниками. Сама ракета отработала штатно, «Фрегат» был выведен на расчетную орбиту, однако в ходе планового первого сеанса установить связь с ним не удалось. Все спутники упали в океан.

В «Роскосмосе» пришли к выводу, что авария произошла из-за поворота «разгонника» не в ту сторону.

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