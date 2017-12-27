Разработчик ангольского спутника признал потерю связи с аппаратом

РКК «Энергия», специалисты которой разработали спутник AngoSat-1 для Анголы, признали потерю связи с космическим аппаратом. На сайте компании-разработчика отмечается, что спутник вывели на расчетную орбиту в заданное время, аппарат вышел на связь, но после контакт был потерян.

Для устранения нештатной ситуации изучается ранее полученная телеметрия, работа по восстановлению связи с ангольским спутником продолжается.

Ракета-носитель со спутником стартовала с космодрома Байконур в 22.00 мск 26 декабря, спутник был выведен на расчетную орбиту разгонным блоком «Фрегат» в 6:55 мск 27 декабря.