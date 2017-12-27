Прямой эфир

Эксперты считают возможным восстановление связи со спутником AngoSat-1

0
Фото: Роскосмос
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты считают, что связь с ангольским спутником AngoSat-1 возможно восстановить и он может вернуться к штатной работе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Кроме того, собеседник агентства предполагает, что связь с аппаратом могла быть потеряна на этапе раскрытия солнечных батарей.

Ранее СМИ сообщили о том, что связь с ангольским спутником, выведенным на орбиту, была потеряна.

26 декабря ракета-носитель «Зенит-ЗФ» с разгонным блоком «Фрегат» успешно стартовала с космодрома Байконур. Отделение спутника от «Фрегата» и выведение его на расчетную орбиту состоялось утром, 27 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Первый ангольский спутник «Ангосат» выведен на целевую орбиту
Разгонный блок «Фрегат» со спутником «Агносат» штатно вышел на связь

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017