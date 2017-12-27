Эксперты считают возможным восстановление связи со спутником AngoSat-1
Эксперты считают, что связь с ангольским спутником AngoSat-1 возможно восстановить и он может вернуться к штатной работе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Кроме того, собеседник агентства предполагает, что связь с аппаратом могла быть потеряна на этапе раскрытия солнечных батарей.
Ранее СМИ сообщили о том, что связь с ангольским спутником, выведенным на орбиту, была потеряна.
26 декабря ракета-носитель «Зенит-ЗФ» с разгонным блоком «Фрегат» успешно стартовала с космодрома Байконур. Отделение спутника от «Фрегата» и выведение его на расчетную орбиту состоялось утром, 27 декабря.