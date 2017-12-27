Эксперты считают возможным восстановление связи со спутником AngoSat-1

Эксперты считают, что связь с ангольским спутником AngoSat-1 возможно восстановить и он может вернуться к штатной работе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Кроме того, собеседник агентства предполагает, что связь с аппаратом могла быть потеряна на этапе раскрытия солнечных батарей.

Ранее СМИ сообщили о том, что связь с ангольским спутником, выведенным на орбиту, была потеряна.

26 декабря ракета-носитель «Зенит-ЗФ» с разгонным блоком «Фрегат» успешно стартовала с космодрома Байконур. Отделение спутника от «Фрегата» и выведение его на расчетную орбиту состоялось утром, 27 декабря.