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Минфин впервые раскрыл зарплаты министров

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Министерство финансов России впервые обнародовало сведения о средних зарплатах работников федеральных госорганов. Согласно опубликованным данным, самый высокий заработок имеют главы ведомств финансово-экономического блока.

Первое место по уровню зарплаты занимает министр финансов Антон Силуанов. Он получает 1,7 млн рублей в месяц. Также в число чиновников с самыми высокими зарплатами вошли министры юстиции, спорта, иностранных дел, здравоохранения и образования.

Самая маленькая зарплата среди глав федеральных ведомств оказалась у главы Минстроя Михаила Меня. Он получает около 443 тыс. рублей в месяц.

19 октября президент России Владимир Путин продлил действие указа о снижении зарплаты главы государства и премьер-министра на 10%. Эта норма будет действовать с 1 января по 31 декабря 2018 года.

При этом Путин потребовал от властей страны сохранять заложенные параметры по уровню зарплаты среди бюджетников в последующие годы. 

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