Прорвавшийся через границу с Россией мог быть финским бизнесменом

Одним из нарушителей границы с Россией на многостороннем автомобильном пункте пропуска Торфяновка, мог оказаться Николай Шуляр — финский предприниматель в Хельсинки.

37-летний Николай Шуляр, владелец магазинов по продаже товаров для дома, автозапчастей и услуг по шиномонтажу. Он мог оказаться в автомобиле, который пересек границу незаконно ночью, сообщает телеканал «78».

Сотрудники канала связались с работниками заведений, директором которых является Николай Шуляр. По их словам, их директор не появлялся на работе уже несколько дней.

Как писал портал iz.ru, сегодня ночью на границе с Финляндией неизвестные на микроавтобусе сбили шлагбаум и скрылись. Сотрудник таможни пострадал. В Ленинградской области идет розыск.