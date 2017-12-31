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Праздник каждый день

В Индии Новый год отмечают почти ежемесячно
Фото: REUTERS/Amit Dave
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Праздник каждый день
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2017-12-27 12:42:03
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В отличие от России, где праздник Нового года случается только раз в 365 дней, в Индии его празднуют почти каждый месяц. Мусульмане, христиане, индуисты, сикхи и буддисты устраивают торжества персонально для себя, а некоторые и не по одному разу. Прожив в Индии хотя бы месяца три, почти невозможно избежать отмечания очередного Нового года — нужно только знать, где, когда и с кем. iz.ru подготовил краткий справочник.

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«Резать тортики — это плохо. Это грех. Это противоречит исламу и не одобряется. Наш новый год начинается с месяца мухаррам. Другие пусть празднуют, когда хотят, но мусульманам, особенно юным, следует таких вещей избегать».

«Согласно нашим шастрам, наш новый год — Нав Викрам Савант — начинается с праздника наваратри в месяц чайтри, а не 1 января. Не следует нашей молодежи слепо следовать английским обычаям. Им нужно больше интересоваться своими религиозными традициями».

Первая фраза принадлежит маулани Муфти Тарику Казми, вторая — пандиту Сатендре Шарме. Оба — высокопоставленные богословы, мусульманский и индуистский соответственно; оба пользуются широкой популярностью в родном штате Уттар-Прадеш. Это, пожалуй, первый раз, когда они сошлись во мнении по религиозному вопросу.

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Молодежь Девабанда, как и других городов Индии, впрочем, вряд ли прислушается в этом году к мнению богословов. С каждым разом Новый год в стране отмечается всё более пышно.

Праздник для всех

Индия сейчас официально живет по тому же григорианскому календарю, что и большинство государств мира. Соответственно, новый год там начинается 1 января. Эту традицию, унаследованную еще с колониальных времен, правительство независимой Индии только подтвердило и укрепило: страна, в которой существует множество народностей, говорящих на различных языках и живущих по собственному летоисчислению, нуждалась в едином секулярном календаре.

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Фото: Getty Images/Raj K Raj/Hindustan Times
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Общеиндийский Новый год похож на наш — те же подарки и поздравительные открытки, салюты, фейерверки, праздничные народные сборища. Правда, с индийской спецификой — песнями, танцами и массовыми играми. Привкуса домашнего праздника, характерного для России, в индийском Новом годе нет — кто-то, конечно, отмечает его дома, но большинство предпочитает бурное веселье в толпе — тем более что климат позволяет. Как правило, в крупных городах — Дели, Мумбаи, Калькутте, Ченнаи — устраивают грандиозные шоу с участием болливудских звезд. В ночь с 31 на 1 забиты все клубы, номера в гостиницах и домах отдыха раскуплены заранее.

Назавтра любителям бурного отмечания приходится порой туго: ничего подобного нашим длинным выходным в Индии нет. 1 января — так называемый restricted holiday, день, когда работают официальные учреждения и банки, ходит общественный транспорт, но при этом любой сотрудник имеет право взять оплаченный выходной.

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Молиться, поститься, отмечать

Всё это буйство правоверных мусульман (в Индии их по последней переписи насчитывается более 172 млн), понятное дело, не радует — у них своя атмосфера и свой Новый год. Его отмечают в первый день месяца мухаррам — дата плавающая, в 2018 году придется на 12 сентября. Никаких громких празднеств в этот день не предусмотрено — мусульманин должен посетить мечеть, выслушать проповедь о переселении пророка в Медину, и в идеале провести весь день в молитвах. Праздник, конечно, отмечают, но без излишеств — в гости зовут только родных и друзей, на стол ставят семь традиционных новогодних блюд. В Индии, впрочем, есть свои особенности: нередко мусульмане устраивают в свою новогоднюю ночь массовые процессии и торжественные шествия.

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Фото: Getty Images/Ajay Aggarwal/Hindustan Times
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Так же, в молитве, должны проводить Новый год и индийские парсы — потомки персов-зороастрийцев, переселившихся в Индию еще в VIII веке, спасаясь от обращения в ислам. Проблема в том, что парсы, которых в стране проживает около 57 тыс., никак не могут договориться, когда именно Новый год наступает. Изначально в зороастризме он был привязан к новрузу — дню весеннего равноденствия. Однако постепенно из-за проблем с точным исчислением дат праздник сдвинулся вперед на несколько месяцев, и его решили привязать к другому празднику — патети, дню покаяния. Так что теперь две из трех общин парсов в Индии отмечают Новый год в июле-августе, а третья выступает за то, чтобы вернуть празднику его изначальную дату, и Новый год у них начинается в марте.

Но три праздника парсов меркнут перед тем, что творится на новогоднем фронте у индуистов.

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Новый год на любой вкус

В индусском календаре новогодних дней насчитывается минимум 13 — напоминание о том, что нынешняя Индия была, по сути, собрана из множества языковых, культурных и этнических групп. Кто-то отмечает по солнечному календарю, а кто-то по лунному. В результате почти каждый штат празднует Новый год на свой лад.

Так, в Карнатаке и Андхра-Прадеше в марте отмечают югади. В этот день традиционно готовят особенное блюдо (югади-пачхади или баву-белла) из шести ингредиентов — цветов дерева ним, зеленых манго, сока из тамаринда, красного перца, сахарной воды со спелыми бананами и соли. В итоге получается набор совершенно различных вкусов, которые символизируют печаль, радость, ярость, страх, отвращение и изумление. Поедание югади-пачхади напоминает, что все в жизни неразрывно переплетено.

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Гуди-падва в Махараштре

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В Махараштре в тот же день праздную гуди-падву — день, когда Брахма сотворил мир. Стены домов обмазывают коровьим навозом, а справа от входной двери укрепляют гуди — бамбуковую палку с надетым на нее перевернутым медным горшком, куском ярко-желтой или оранжевой ткани и гирляндой из цветов. Как правило, праздник сопровождается массовыми шествиями и большим пиром, перед началом которого все жуют горькие листья дерева ним — как напоминание о том, что радости всегда предшествует горечь.

В апреле в Пенджабе сикхи отмечают свой Новый год — байсакхи, день, когда возникло воинское братство сикхов, а по совместительству праздник урожая. В тот же день в Тамилнаде отмечают тамильский Новый год — праздник путханду, в Керале — вишу, в Ассаме — бохаг (или ронгали) биху, в Ориссе — вишува санкранти, в Западной Бенгалии и Трипуре — похела бойшакх. В каждом штате празднование сопровождается собственными ритуалами: тамилы устраивают пышные фестивали колесниц, ассамцы — массовые народные танцы, бенгальцы в огромных количествах пекут традиционные сладости сладости.

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Фото: Global Look Prees/Jordi Boixareu
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У жителей Гуджарата и членов общины марвари в Раджастхане Новый год привязан к празднику огней — дивали. Гуджарат славится своими торговцами, и для них это день — бесту варас — начало нового финансового года. Заводятся новые счетные книги, в шоу-румах и в кабинетах организуется пуджа — ритуал жертвоприношения богам.

И, наконец, последними в религиозном цикле празднуют Новый год жители Сиккима — они отмечают его во второй половине декабря. Традиционно все мероприятия организуются в кругу семьи, но, как поэтично пишут в путеводителях по штату, «дух праздника буквально витает в воздухе».

Индия, таким образом, является уникальной страной — Новый год там отмечают практически непрерывно. Если по каким-то причинам праздник в России у вас не задался — Индия всегда даст вам второй, третий, а то и четвертый шанс.

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