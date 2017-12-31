Праздник каждый день

В отличие от России, где праздник Нового года случается только раз в 365 дней, в Индии его празднуют почти каждый месяц. Мусульмане, христиане, индуисты, сикхи и буддисты устраивают торжества персонально для себя, а некоторые и не по одному разу. Прожив в Индии хотя бы месяца три, почти невозможно избежать отмечания очередного Нового года — нужно только знать, где, когда и с кем. iz.ru подготовил краткий справочник.

«Резать тортики — это плохо. Это грех. Это противоречит исламу и не одобряется. Наш новый год начинается с месяца мухаррам. Другие пусть празднуют, когда хотят, но мусульманам, особенно юным, следует таких вещей избегать».

«Согласно нашим шастрам, наш новый год — Нав Викрам Савант — начинается с праздника наваратри в месяц чайтри, а не 1 января. Не следует нашей молодежи слепо следовать английским обычаям. Им нужно больше интересоваться своими религиозными традициями».

Первая фраза принадлежит маулани Муфти Тарику Казми, вторая — пандиту Сатендре Шарме. Оба — высокопоставленные богословы, мусульманский и индуистский соответственно; оба пользуются широкой популярностью в родном штате Уттар-Прадеш. Это, пожалуй, первый раз, когда они сошлись во мнении по религиозному вопросу.

Молодежь Девабанда, как и других городов Индии, впрочем, вряд ли прислушается в этом году к мнению богословов. С каждым разом Новый год в стране отмечается всё более пышно.

Праздник для всех

Индия сейчас официально живет по тому же григорианскому календарю, что и большинство государств мира. Соответственно, новый год там начинается 1 января. Эту традицию, унаследованную еще с колониальных времен, правительство независимой Индии только подтвердило и укрепило: страна, в которой существует множество народностей, говорящих на различных языках и живущих по собственному летоисчислению, нуждалась в едином секулярном календаре.

индия Фото: Getty Images/Raj K Raj/Hindustan Times

Общеиндийский Новый год похож на наш — те же подарки и поздравительные открытки, салюты, фейерверки, праздничные народные сборища. Правда, с индийской спецификой — песнями, танцами и массовыми играми. Привкуса домашнего праздника, характерного для России, в индийском Новом годе нет — кто-то, конечно, отмечает его дома, но большинство предпочитает бурное веселье в толпе — тем более что климат позволяет. Как правило, в крупных городах — Дели, Мумбаи, Калькутте, Ченнаи — устраивают грандиозные шоу с участием болливудских звезд. В ночь с 31 на 1 забиты все клубы, номера в гостиницах и домах отдыха раскуплены заранее.

Назавтра любителям бурного отмечания приходится порой туго: ничего подобного нашим длинным выходным в Индии нет. 1 января — так называемый restricted holiday, день, когда работают официальные учреждения и банки, ходит общественный транспорт, но при этом любой сотрудник имеет право взять оплаченный выходной.

Молиться, поститься, отмечать

Всё это буйство правоверных мусульман (в Индии их по последней переписи насчитывается более 172 млн), понятное дело, не радует — у них своя атмосфера и свой Новый год. Его отмечают в первый день месяца мухаррам — дата плавающая, в 2018 году придется на 12 сентября. Никаких громких празднеств в этот день не предусмотрено — мусульманин должен посетить мечеть, выслушать проповедь о переселении пророка в Медину, и в идеале провести весь день в молитвах. Праздник, конечно, отмечают, но без излишеств — в гости зовут только родных и друзей, на стол ставят семь традиционных новогодних блюд. В Индии, впрочем, есть свои особенности: нередко мусульмане устраивают в свою новогоднюю ночь массовые процессии и торжественные шествия.

индия 2 Фото: Getty Images/Ajay Aggarwal/Hindustan Times

Так же, в молитве, должны проводить Новый год и индийские парсы — потомки персов-зороастрийцев, переселившихся в Индию еще в VIII веке, спасаясь от обращения в ислам. Проблема в том, что парсы, которых в стране проживает около 57 тыс., никак не могут договориться, когда именно Новый год наступает. Изначально в зороастризме он был привязан к новрузу — дню весеннего равноденствия. Однако постепенно из-за проблем с точным исчислением дат праздник сдвинулся вперед на несколько месяцев, и его решили привязать к другому празднику — патети, дню покаяния. Так что теперь две из трех общин парсов в Индии отмечают Новый год в июле-августе, а третья выступает за то, чтобы вернуть празднику его изначальную дату, и Новый год у них начинается в марте.

Но три праздника парсов меркнут перед тем, что творится на новогоднем фронте у индуистов.

Новый год на любой вкус

В индусском календаре новогодних дней насчитывается минимум 13 — напоминание о том, что нынешняя Индия была, по сути, собрана из множества языковых, культурных и этнических групп. Кто-то отмечает по солнечному календарю, а кто-то по лунному. В результате почти каждый штат празднует Новый год на свой лад.

Так, в Карнатаке и Андхра-Прадеше в марте отмечают югади. В этот день традиционно готовят особенное блюдо (югади-пачхади или баву-белла) из шести ингредиентов — цветов дерева ним, зеленых манго, сока из тамаринда, красного перца, сахарной воды со спелыми бананами и соли. В итоге получается набор совершенно различных вкусов, которые символизируют печаль, радость, ярость, страх, отвращение и изумление. Поедание югади-пачхади напоминает, что все в жизни неразрывно переплетено.

индия Гуди-падва в Махараштре Фото: Global Look Prees/imago stock&people

В Махараштре в тот же день праздную гуди-падву — день, когда Брахма сотворил мир. Стены домов обмазывают коровьим навозом, а справа от входной двери укрепляют гуди — бамбуковую палку с надетым на нее перевернутым медным горшком, куском ярко-желтой или оранжевой ткани и гирляндой из цветов. Как правило, праздник сопровождается массовыми шествиями и большим пиром, перед началом которого все жуют горькие листья дерева ним — как напоминание о том, что радости всегда предшествует горечь.

В апреле в Пенджабе сикхи отмечают свой Новый год — байсакхи, день, когда возникло воинское братство сикхов, а по совместительству праздник урожая. В тот же день в Тамилнаде отмечают тамильский Новый год — праздник путханду, в Керале — вишу, в Ассаме — бохаг (или ронгали) биху, в Ориссе — вишува санкранти, в Западной Бенгалии и Трипуре — похела бойшакх. В каждом штате празднование сопровождается собственными ритуалами: тамилы устраивают пышные фестивали колесниц, ассамцы — массовые народные танцы, бенгальцы в огромных количествах пекут традиционные сладости сладости.

индия Фото: Global Look Prees/Jordi Boixareu

У жителей Гуджарата и членов общины марвари в Раджастхане Новый год привязан к празднику огней — дивали. Гуджарат славится своими торговцами, и для них это день — бесту варас — начало нового финансового года. Заводятся новые счетные книги, в шоу-румах и в кабинетах организуется пуджа — ритуал жертвоприношения богам.

И, наконец, последними в религиозном цикле празднуют Новый год жители Сиккима — они отмечают его во второй половине декабря. Традиционно все мероприятия организуются в кругу семьи, но, как поэтично пишут в путеводителях по штату, «дух праздника буквально витает в воздухе».

Индия, таким образом, является уникальной страной — Новый год там отмечают практически непрерывно. Если по каким-то причинам праздник в России у вас не задался — Индия всегда даст вам второй, третий, а то и четвертый шанс.