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Онищенко посоветовал воздержаться от поездок в экзотические страны на Новый год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Отказаться от поездок в теплые страны на Новый год, чтобы не заболеть, призвал депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Бывший главный санитарный врач РФ заявил об этом в среду, 27 декабря.

«Если у кого-то есть возможность куда-то поехать, то не надо резко менять климат. Никаких Сингапуров, никаких Доминикан, отдыхать нужно в своем климатическом поясе», – цитирует его «РИА Новости».

По мнению Онищенко, резкая перемена климата может вызвать стресс и ослабить иммунитет.

17 декабря Онищенко поддержал законопроект о запрете курения возле подъездов жилых домов.

Подобная мера поможет бороться с табачной зависимостью в целом, а также убережет детей от «пагубного влияния взрослых».

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