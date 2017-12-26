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Глава ДНР помиловал пленных, которых передадут Киеву в рамках обмена

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко подписал приказ о помиловании украинских пленных, которых передадут Киеву.

«Сегодня я подписал указ о помиловании тех людей, которых будем менять», — цитирует Захарченко «РИА Новости».

Захарченко заявил, что обмен пленными в Донбассе пройдет 27 декабря ориентировочно в 13:00 мск.

Как сообщал портал iz.ru, 23 ноября представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Виктор Медведчук сообщил, что стороны согласовали списки пленных для обмена. На первом этапе планируется вернуть на Украину 74 человека и 306 человек передать ДНР и ЛНР.

О согласовании условий обмена пленными в Даниловом монастыре 25 декабря сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, при посредничестве которого было принято решение. Захарченко назвал итоги миротворческой встречи с предстоятелем Русской православной церкви знаменательным событием.

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