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Киев заявил о готовности передать ДНР и ЛНР 306 пленных

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Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
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В украинской столице заявили о готовности передать ополченцам в рамках обмена пленными в Донбассе 306 человек.

Как заявила представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Украине, вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, обмен пленными пройдет в ближайшее время.

Об этом она написала на странице в соцсети Facebook. Геращенко отметила, что передача 306 граждан состоится, «чтобы освободить 74 украинца с оккупированных территорий». Об этом сообщает «Газета.ру».

Портал iz.ru сообщал, что глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко сообщил, что обмен пленными состоится не позднее 27 декабря. 23 ноября представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Виктор Медведчук сообщил, что стороны согласовали списки пленных для обмена. 

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