Песков назвал обмен пленными в Донбассе «чувствительным процессом»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предпочел не комментировать детали подготовки предстоящего обмена пленными между Киевом и Донбассом, чтобы не навредить этому «чувствительному процессу».

«Процесс [согласования обмена пленными] настолько чувствительный, что сейчас лучше о каких-то деталях не говорить», — заявил он журналистам.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, подразумевает ли обмен пленными между Киевом и Востоком Украины помилование президентом России ряда осужденных в России украинцев, в том числе режиссера Олега Сенцова.

«Я сейчас точно не могу ответить на этот вопрос и не буду этого делать. Это очень чувствительный процесс», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что сейчас детали обмена прорабатываются и в Кремле надеются, что эта инициатива будет реализована.

Ранее, 25 декабря, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Украине, вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила о готовности Киева передать ополченцам в рамках обмена пленными в Донбассе 306 человек. По ее словам, передача этих граждан состоится, «чтобы освободить 74 украинца с оккупированных территорий».