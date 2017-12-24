В Москве стартовал турнир по художественной гимнастике Performance Cup

23–24 декабря 2017 года в Москве пройдет Открытый турнир по художественной гимнастике и традиционный конкурс показательных номеров Performance Cup.

Как сообщают организаторы, у всех участников будет возможность получить оценки от лучших спортсменов, танцоров, хореографов, артистов цирка и театра, звезд шоу-бизнеса.

«Следуя по дороге спортивных достижений, важно помнить, что художественная гимнастика — это не только спорт, но и искусство», — говорится на сайте Gymshow.

Почетными гостями турнира станут победители и призеры Олимпийских игр Евгения Канаева, Светлана Хоркина, Елена Замолодчикова и Светлана Феофанова.