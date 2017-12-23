Пожарные взяли под контроль пожар в зоопарке Лондона

Пожарным удалось взять под контроль пожар на территории зоопарка Лондона, говорится в Twitter пожарной службы британской столицы.

«Пожар в зоопарке Лондона сейчас под контролем», — сообщается в записи.

The fire at @zsllondonzoo is now under control but crews will remain on the scene throughout the morning damping down the fire which has affected a cafe and a shop https://t.co/VqBLKK6gMj #londonzoo pic.twitter.com/DH3wjg3xCO — London Fire Brigade (@LondonFire) 23 декабря 2017 г.

В сообщении отмечается, что пожарные бригады останутся на месте для тушения пожара, который затронул кафе и магазин на территории зоопарка.

Пока нет информации о том, пострадали ли животные.

Ранее сообщалось, что питомцы находились в помещениях, охваченных огнем. Представитель зоопарка подтвердил, что животные находились в непосредственной близости от огня.

Сообщений о жертвах также не поступало.

Лондонский зоопарк, основанный в 1828 году, является старейшим в мире. Он расположен в северной части королевского Риджентс-парка.

