Пожарные взяли под контроль пожар в зоопарке Лондона

Пожарным удалось взять под контроль пожар на территории зоопарка Лондона, говорится в Twitter пожарной службы британской столицы.

«Пожар в зоопарке Лондона сейчас под контролем», — сообщается в записи.

The fire at @zsllondonzoo is now under control but crews will remain on the scene throughout the morning damping down the fire which has affected a cafe and a shop https://t.co/VqBLKK6gMj #londonzoo pic.twitter.com/DH3wjg3xCO