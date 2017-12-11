США не планируют выводить свои войска из Сирии

США не будут выводить свои войска из Сирии, несмотря на решение президента РФ Владимира Путина о выводе российских военнослужащих из САР. По словам представителя Белого дома Сары Сандерс, Вашингтон намерен продолжить борьбу с террористами в Ираке и Сирии, чтобы не допустить возрождения группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

«Пока на местности остается хоть один член ИГ, мы будем продолжать добиваться обеспечения того, чтобы они были не только уничтожены, но и не нашли возможности вскоре вернуться», — ответила Сандерс на вопрос журналистов о том, почему США намерены оставаться в Сирии после заявлений РФ об освобождении САР от террористов. Слова Сандерс приводит агентство «РИА Новости».

Представитель Белого дома добавила, что США намерены делать все возможное, чтобы «победить ИГ на всех фронтах и защитить жизни американцев».

Напомним,11 декабря Владимир Путин отдал приказ о выводе российских войск из Сирии. При этом глава государства отметил, что на постоянной основе будут созданы два пункта базирования Вооруженных сил РФ — в Тартусе и Хмеймиме. В ответ на это в Пентагоне заявили, что не согласны с заявлениями о завершении боевой операции в Сирии в связи с поражением боевиков.