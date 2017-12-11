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Авторы «Симпсонов» объяснили феномен невзрослеющей Мэгги

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Фото: Global Look Prees/PLANET PHOTOS
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Создатели популярного мультсериала «Симпсоны» ответили на вопрос, почему персонажи не взрослеют и не стареют.

Данный вопрос, который мучает американцев уже многие годы, задал радиоведущий Брайан Финк 11 сентября.

В своем микроблоге он задал вопрос создателям, почему Мэгги Симпсон до сих пор младенец, хотя должна уже была пойти в колледж.

«Это магия «Симпсонов», — цитирует ответ телеканал «Вести».

Напомним, что первый эпизод мультсериала вышел в декабре 1989 года и на старте уже 30-й сезон.

27 ноября портал iz.ru сообщил, что карело-финский эпос «Калевала» ляжет в основу мультипликационного сериала. Об этом стало известно после встречи режиссера Игоря Каленова и главы Карелии Артура Парфенчикова. Рабочее название сериала — «Калевала. В поисках волшебного Сампо». По планам будет снято 34 серии в технике 2D. Продолжительность каждой будет не более 10 минут.

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