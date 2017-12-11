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Территорию Израиля обстреляли из сектора Газа

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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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Палестинские боевики обстреляли территорию Израиля из сектора Газа. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщается в Twitter Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Тип запущенных снарядов на данный момент не установлен. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Отношения между Палестиной и Израилем в очередной раз обострились в начале декабря после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон признает Иерусалим столицей еврейского государства.

В Палестине действия американского лидера сочли объявлением войны, а также заявили о выходе Соединенных Штатов из процесса мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. Кроме того, между палестинцами и израильскими военными произошла серия столкновений.

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