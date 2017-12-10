Израиль заявил о готовности покончить с тоннелями в секторе Газа

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил о готовности страны в ближайшее время покончить с угрозой тоннелей палестинцев в секторе Газа.

«Благодаря совместным усилиям армии, министерства обороны и оборонной промышленности мы достигли новых технологических возможностей в борьбе с тоннельным терроризмом. Я надеюсь, что в ближайшие месяцы угроза тоннелей для жителей населенных пунктов на границе с сектором Газа отойдет в прошлое», — приводит «РИА Новости» заявление Либермана.

Он отметил, что прорытые на территорию Израиля тоннели подрывают суверенитет Израиля и еврейское государство готово вложить любые ресурсы в борьбу с ними.

В воскресенье израильские военные сообщили, что обладают новой секретной технологией, которая помогла им найти и уничтожить второй за последнее время подземный ход, прорытый палестинцами.