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Запущенная из сектора Газа ракета попала в израильский детский сад

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Фото: Global Look Press/Ashraf Amra
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Одна из выпущенных палестинскими радикалами ракет попала в здание детского сада приграничного города Сдерот.  

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу израильской армии, это является доказательством еще одной попытки нанести вред невинным гражданским лицам в Израиле.

Ракета повредила здание и даже разбила окно, но, к счастью, никто не пострадал. 

Запуски ракет по Израилю из сектора Газа возобновились после почти трехмесячного перерыва вслед за тем, как в среду президент США Дональд Трамп распорядился о переносе посольства США в стране из Тель-Авива в Иерусалим и признал этот город столицей еврейского государства.

Ранее портал iz.ru сообщал, что палестинское руководство считает решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля объявлением войны.

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