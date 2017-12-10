Запущенная из сектора Газа ракета попала в израильский детский сад

Одна из выпущенных палестинскими радикалами ракет попала в здание детского сада приграничного города Сдерот.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу израильской армии, это является доказательством еще одной попытки нанести вред невинным гражданским лицам в Израиле.

Ракета повредила здание и даже разбила окно, но, к счастью, никто не пострадал.

Запуски ракет по Израилю из сектора Газа возобновились после почти трехмесячного перерыва вслед за тем, как в среду президент США Дональд Трамп распорядился о переносе посольства США в стране из Тель-Авива в Иерусалим и признал этот город столицей еврейского государства.

Ранее портал iz.ru сообщал, что палестинское руководство считает решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля объявлением войны.