ЛАГ и ОИС проведут информкампанию против решения США по Иерусалиму

Лига арабских государств (ЛАГ) и Организация исламского сотрудничества (ОИС) проведут совместную информационную кампанию против признания Иерусалима столицей Израиля.

«Совет ЛАГ в координации с Организацией исламского сотрудничества поручил генеральному секретариату (ЛАГ) организовать запуск международной информационной кампании по разъяснению опасности решения США, а также действий Израиля в Иерусалиме, направленных на выселение из Иерусалима арабов — как мусульман, так и христиан», — говорится в заявлении ЛАГ по итогам заседания в Каире, сообщает «РИА Новости».

Члены Лиги арабских государств призвали также увеличить финансирование Фонда Иерусалима и Аль-Аксы, чтобы поддержать местных жителей.

Как сообщал ранее портал iz.ru, президент США Дональд Трамп объявил о признании столицей Израиля города Иерусалима и переносе туда американского посольства.

Решение американского лидера спровоцировало обострение ситуации вокруг палестино-израильского урегулирования. Многие города на западном берегу реки Иордан охватили акции протеста, переросшие в беспорядки.