Армия Израиля взорвала прорытый из сектора Газа подземный тоннель

Израильские военные уничтожили подземный тоннель, прорытый на территорию еврейского государства из города Хан-Юниса в центральной части сектора Газа. Об этом сообщил представитель армейского командования.

По его словам, это уже второй тоннель из сектора Газа, который армия уничтожает за последние полтора месяца. В этот раз операция завершилась без жертв.

В октябре при аналогичной ситуации под землей погибли 12 членов вооруженных группировок из сектора Газа, передает «РИА Новости».

Ситуация в регионе обострилась после того, как президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и принял решение о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

За этим последовали массовые манифестации палестинцев за Западном берегу реки Иордан, в Иерусалиме и секторе Газа. Также после того, как Трамп объявил о своем решении, участились ракетные обстрелы по территории Израиля с территории анклава.

Израиль считает Иерусалим своей неделимой столицей, однако Палестина претендует на восточную часть города, таким образом его статус остается неопределенным.

Подробная информация о событиях, связанных с признанием Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля, доступна в сюжете портала iz.ru.