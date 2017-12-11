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США не поменяют приоритеты в САР после вывода российских войск

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Фото: Global Look Press/Ron Sachs
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США не поменяют приоритеты в Сирийской Арабской Республике (САР) после вывода российских войск.

Об этом заявил представитель Пентагона Эрик Пэхон в понедельник, 11 декабря.

«Российские заявления относительно вывода своих сил не всегда соответствуют действительному сокращению численности войск и никак не отразятся на приоритетах США в Сирии», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что международная коалиция во главе с США продолжит и дальше осуществлять действия в Сирии с целью оказания поддержки местным силам.

Напомним, что 11 декабря Путин отдал приказ выводить российскую группировку войск из Сирии. 

6 декабря Сирия была полностью освобождена от боевиков террористической организации ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ). Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Сирийская армия под командованием генерала Хасана Сулеха и при поддержке ВКС РФ разгромила боевиков, остававшихся в провинции Дейр-эз-Зор.

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