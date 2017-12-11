Лавров не знает о «сделке века» США по ближневосточному урегулированию

МИД РФ не понимает сути так называемой сделки века, предлагавшейся США для ближневосточного урегулирования.

Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в понедельник, 11 декабря.

«Ее рекламировали, но как-то очень туманно. Мы не знаем, о чем идет речь», — цитирует его «Интерфакс».

Таким образом Лавров прокомментировал вопрос о том, можно ли считать «сделку века» провалившейся, после того как президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. Напомним, что США сделали этот дипломатический жест 6 декабря, при этом Трамп со времени вступления в должность заявлял, что у него есть план, как помирить арабов и израильтян.

9 декабря руководство Палестины назвало решение Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля объявлением войны. Об этом заявил член исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Вассель Абу-Юсиф. Он отметил, что Палестина не примет на своей территории вице-президента США Майкла Пенса и никаких других американских делегаций.