Сторонники Саакашвили попытались прорваться в здание суда в Киеве

Сторонники лидера «Движения новых сил», экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили попытались прорваться в здание киевского суда, где должно состояться заседание по избранию ему меры пресечения.

Как информирует «РИА Новости», полиция перекрыла проходы к зданию Печерского райсуда Киева и не пропускает активистов на его территорию. Во время столкновений с правоохранителями сторонники движения взрывали петарды и жгли дымовые шашки.

Михаил Саакашвили был задержан 5 декабря по подозрению в содействии участникам преступных организаций. В СИЗО политик объявил голодовку.