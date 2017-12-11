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Сторонники Саакашвили попытались прорваться в здание суда в Киеве

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Сторонники лидера «Движения новых сил», экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили попытались прорваться в здание киевского суда, где должно состояться заседание по избранию ему меры пресечения.

Как информирует «РИА Новости», полиция перекрыла проходы к зданию Печерского райсуда Киева и не пропускает активистов на его территорию. Во время столкновений с правоохранителями сторонники движения взрывали петарды и жгли дымовые шашки.

Михаил Саакашвили был задержан 5 декабря по подозрению в содействии участникам преступных организаций. В СИЗО политик объявил голодовку.

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