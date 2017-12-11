Саакашвили доставили в суд для избрания меры пресечения

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили доставлен в Печерский суд Киева, где ему будет избрана мера пресечения. Об этом пишет ТСН.

Саакашвили был задержан 8 декабря. Он подозревается в содействии преступным организациям.

Сторонники лидера партии «Движение новых сил» собрались на митинг в воскресенье, 10 декабря, и выдвинули четыре требования к Верховной раде, в том числе принять закон об импичменте президента Украины Петра Порошенко. На митинге в Киеве собралось около 50 тыс. человек.