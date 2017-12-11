Прямой эфир
Мир
Путин констатировал сохранение Сирии как суверенного государства
Общество
Глава МЧС вручил награды спасавшим людей в экстремальных ситуациях детям
Мир
Путин пообещал нанести мощный удар по террористам, если они поднимут голову
Мир
ВС РФ вместе с сирийской армией разгромили международных террористов в САР
Армия
Путин приказал приступить к выводу войск из Сирии
Экономика
Фьючерсы на биткоин на Чикагской бирже взлетели в первый день на 25%
Сюжет:

Супруга Саакашвили рассказала о пребывании политика в СИЗО Киева

0
Фото: REUTERS/Oleh Tereshchenko
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, находящийся в киевском СИЗО, чувствует себя «хорошо» и продолжает голодовку, рассказала его супруга Сандра Руловс.

Задержание экс-президента Грузии она назвала незаконным и абсурдным.

«Они спешили обвинить его в чем-то внутреннем. Но, как вы видите, люди понимают, что это беззаконие. Посмотрите, как много людей собралось на митинг в парке Шевченко. Речь идет не только о выпуске Миши, но и о борьбе с коррупцией», — заявила Руловс грузинской телекомпании «Рустави 2».

По мнению супруги, украинские власти уже вынесли негласное решение в отношении ее мужа и теперь просто тянут время, чтобы потом «экстрадировать Саакашвили в Грузию».

Вместе с тем Руловс рассчитывает, что ей дадут возможность увидеться с супругом и в ближайшее время его отпустят на свободу.

Как сообщал портал iz.ru, около 50 тыс. сторонников Саакашвили приняли участие в марше за принятие закона об импичменте президента Украины Петра Порошенко, который прошел в Киеве 10 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Супруга Саакашвили сравнила ситуацию на Украине со средневековьем
Грузия не отменит запрос на экстрадицию Саакашвили

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017