Супруга Саакашвили рассказала о пребывании политика в СИЗО Киева

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, находящийся в киевском СИЗО, чувствует себя «хорошо» и продолжает голодовку, рассказала его супруга Сандра Руловс.

Задержание экс-президента Грузии она назвала незаконным и абсурдным.

«Они спешили обвинить его в чем-то внутреннем. Но, как вы видите, люди понимают, что это беззаконие. Посмотрите, как много людей собралось на митинг в парке Шевченко. Речь идет не только о выпуске Миши, но и о борьбе с коррупцией», — заявила Руловс грузинской телекомпании «Рустави 2».

По мнению супруги, украинские власти уже вынесли негласное решение в отношении ее мужа и теперь просто тянут время, чтобы потом «экстрадировать Саакашвили в Грузию».

Вместе с тем Руловс рассчитывает, что ей дадут возможность увидеться с супругом и в ближайшее время его отпустят на свободу.

Как сообщал портал iz.ru, около 50 тыс. сторонников Саакашвили приняли участие в марше за принятие закона об импичменте президента Украины Петра Порошенко, который прошел в Киеве 10 декабря.