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Около 50 тыс. человек вышли на марш за импичмент Порошенко

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Фото: REUTERS/Christian Hartmann
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Около 50 тыс. человек приняли участие в марше за принятие закона об импичменте президента Украины Петра Порошенко, сообщили организаторы акции.

На шествие, которое состоялось в Киеве 10 декабря, вышли сторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, его жена, депутаты Юрий Деревянко, Егор Соболев, Виктор Чумак и некоторые другие политики, сообщает «РИА Новости».

После марша уже на площади Независимости в центре украинской столицы на митинг собрались около 2,5 тыс. человек.

Как сообщал портал iz.ru, участники марша в воскресенье собрались у здания СИЗО, где содержится Михаил Саакашвили, которого украинские власти обвиняют в «попытке свержения конституционного строя». Активисты также разбили окна в магазине компании Roshen, принадлежащей президенту Петру Порошенко, который находится рядом с изолятором.

Ранее Саакашвили объявил о бессрочной голодовке.

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