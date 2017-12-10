Украинские СМИ сообщили об иске Саакашвили к генпрокурору Украины

Глава «Движения новых сил» Михаил Саакашвили подал в суд на генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

«Саакашвили подал в суд на Луценко. Адвокат говорит, что генпрокурор не имел права озвучивать материалы досудебного следствия», — сообщается на сайте украинского телеканала NewsOne.

Ранее Генпрокуратура Украины опубликовала аудиозапись, на которой неизвестные собеседники договариваются о сотрудничестве. Генпрокуратура Украины предположила, что участники беседы — бизнесмен Сергей Курченко и Михаил Саакашвили, напоминает «РИА Новости».

Как сообщал портал iz.ru, Михаил Саакашвили обвиняется в «попытке свержения конституционного строя». Ранее генпрокурор страны упоминал Сергея Курченко как одно их звеньев в цепи заговора. Саакашвили тогда назвал эти обвинения наглой ложью.