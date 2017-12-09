Саакашвили оставили одного в камере СИЗО

Михаил Саакашвили будет находиться в камере следственного изолятора в одиночестве.

«Врач есть там дежурный. В целом Михаил нормально себя чувствует. Ему предложили более-менее нормальные условия», — сообщил адвокат политика Руслан Чернолуцкий.

Защитник сообщил в эфире украинского телеканала NewsOne, что «нам сегодня вряд ли удастся попасть», уточняет «РИА Новости».

Как ранее сообщал iz.ru, Саакашвили 9 декабря доставили в СИЗО. Украинские власти обвиняют его в «попытке свержения конституционного строя». Задержанный политик заявил о начале бессрочной голодовки.