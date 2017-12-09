Мать Саакашвили сочла его задержание незаконным

Мать Михаила Саакашвили Гиули Аласания считает, что ее сын задержан в Киеве незаконно.

«Его задержание абсолютно незаконно», — заявила женщина.

Оно не намерена по собственной инициативе ехать на Украину. «Как потребует дело, так и поступлю», — сообщила Аласания.

Супруга Саакашвили Сандра Рулофс заявила, что считает задержание ее мужа в Киеве «политически мотивированным». По ее мнению, цель ареста — «заставить его замолчать», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на грузинские СМИ.

Гиули Аласания 71 год. Она по образованию историк, доктор исторических наук, специалист по средневековой культуре Грузии, тюрколог. Михаил — ее единственный сын.

48-летняя Сандра Рулофс по происхождению — фламандка, имеет двойное гражданство Украины и Нидерландов.

Как сообщал портал iz.ru, Саакашвили задержали в Киеве 9 декабря и доставили в СИЗО.