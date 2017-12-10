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Жена Саакашвили заявила о пересечении властями Украины «красной линии»

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Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
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Власти Украины пересекли «красную линию», заявила супруга экс-президента Украины, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Сандра Рулофс.

Она упрекнула украинского президента Петра Порошенко в невыполнении своих предвыборных обещаний. Высказывание прозвучало на митинге сторонников Саакашвили за закон об импичменте.

«Мы хотим, чтобы люди жили лучше, чем последние четыре года. Порошенко много обещал. Возможно, он хотел, но не смог», — приводит «Украинская правда» слова Рулофс.

Ранее портал iz.ru сообщил о начале марша сторонников Саакашвили за закон об импичменте. Демонстранты прошли от парка имени Тараса Шевченко в направлении площади Независимости, где было запланировано проведение митинга. 

Бывший политик в настоящее время находится в СИЗО. Он был задержан 9 декабря в связи с обвинениями в содействии преступным организациям и сокрытии их деятельности. 

Ранее политик объявил о создании «украинской сечи» возле Верховной рады и о подготовке мирного наступления на президента страны Петра Порошенко.

Подробная информация о ситуации доступна в сюжете портала iz.ru. 

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