Марш сторонников Саакашвили за закон об импичменте начался в Киеве

Марш за принятие закона об импичменте проводят в центре Киева сторонники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Участники акции вышли из парка имени Тараса Шевченко и движутся по проезжей части в направлении площади Независимости, где запланирован митинг, сообщает корреспондент с места событий.

Демонстранты несут государственные флаги Украины и черно-красные националистические знамена. Колонну возглавляют люди, несущие транспарант с надписью: «Импичмент вместо революции».

Протестующие скандируют лозунги: «Импичмент!», «Банду — долой», «Мише — свободу!» и «Нет коррупции, нет Порошенко», передает «РИА Новости».

Колонну сопровождают усиленные отряды полиции, кинологи с собаками и мобильные медицинские отряды.

Как сообщал портал iz.ru, Саакашвили был задержан в субботу, 9 декабря, в Киеве. Ему предъявили обвинения в содействии преступным организациям и сокрытии их деятельности.

Ранее политик объявил о создании «украинской сечи» возле Верховной рады и о подготовке мирного наступления на президента страны Петра Порошенко.

Подробная информация о ситуации доступна в сюжете портала iz.ru.