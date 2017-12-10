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Супруга Саакашвили сравнила ситуацию на Украине со средневековьем

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Jaap Arriens
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Супруга экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Сандра Рулофс считает, что власти Грузии и Украины в отношении ее мужа действуют сообща и готовят его экстрадицию из Киева в Тбилиси.

«У меня складывается впечатление, что сегодня на Украине вообще не действует закон и всё решается как в средневековье», — сказала Рулофс.

По ее словам, она не недеется «на справедливый украинский суд», который должен вынести решение о мере пресечения. 

«Скорее всего решение суду уже продиктовано украинскими властями и его оставят в предварительном заключении», — заявила она Интерфакс.

Супруга бывшего президента Грузии считает, что в итоге, «по задуманному плану, его хотят экстрадировать из Киева в Тбилиси».

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о задержании Саакашвили. Украинские власти обвиняют Саакашвили в «попытке свержения конституционного строя».

Напомним, экс-президент Грузии объявил о создании «украинской сечи» возле Верховной рады и о подготовке мирного наступления на президента страны Петра Порошенко.

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