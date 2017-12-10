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Грузия не отменит запрос на экстрадицию Саакашвили

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Sergii Kharchenko
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Министр культуры Грузии Михаил Георгадзе заявил, что Тбилиси не собирается отменять запрос на экстрадицию бывшего президента страны из Украины.

«Никто не намерен отменять этот запрос, в то же время хочу отметить, что новый запрос из Грузии в Украину по этому вопросу не направлялся», — приводит ТАСС слова Георгадзе.

Что же касается задержания Саакашвили на Украине, то, отметил министр, у Киева есть «очень конкретные вопросы к нему по ряду конкретных дел».

В Грузии бывшему президенту предъявлен ряд обвинений, в том числе в организации расправы над участниками митинга 7 ноября 2007 года, вторжении в здании телеканала «Имеди», организации нападения на депутата Валерия Гелашвили и растрате госсредств.

Михаил Саакашвили был задержан в субботу, 9 декабря, в Киеве. Ему предъявили обвинения в содействии преступным организациям и сокрытии их деятельности. В настоящий момент грузинский политик находится в СИЗО.

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