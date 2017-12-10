Грузия не отменит запрос на экстрадицию Саакашвили

Министр культуры Грузии Михаил Георгадзе заявил, что Тбилиси не собирается отменять запрос на экстрадицию бывшего президента страны из Украины.

«Никто не намерен отменять этот запрос, в то же время хочу отметить, что новый запрос из Грузии в Украину по этому вопросу не направлялся», — приводит ТАСС слова Георгадзе.

Что же касается задержания Саакашвили на Украине, то, отметил министр, у Киева есть «очень конкретные вопросы к нему по ряду конкретных дел».

В Грузии бывшему президенту предъявлен ряд обвинений, в том числе в организации расправы над участниками митинга 7 ноября 2007 года, вторжении в здании телеканала «Имеди», организации нападения на депутата Валерия Гелашвили и растрате госсредств.

Михаил Саакашвили был задержан в субботу, 9 декабря, в Киеве. Ему предъявили обвинения в содействии преступным организациям и сокрытии их деятельности. В настоящий момент грузинский политик находится в СИЗО.