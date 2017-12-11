Митинг сторонников Саакашвили за импичмент Порошенко собрал 50 тыс. человек

Митинг сторонников лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили с требованием импичмента президента Украины Петра Порошенко собрал около 50 тыс. человек в Киеве, заявляют организаторы мероприятия. Об этом сообщает «РИА Новости».

При этом правоохранительные органы Киева сообщили, что на акции собралось гораздо меньшее количество участников — более 2,5 тыс. человек.

Сторонники Михаила Саакашвили выдвинули четыре требования к Верховной раде: принять законы об импичменте президента Петра Порошенко, об антикоррупционном суде и о выборах, а также добиться отставки генпрокурора Юрия Лунценко. По словам активистов, он вступил в сговор с президентом страны.

Кроме того, участники акции потребовали генпрокуратуру признать незаконным задержание Михаила Саакашвили и пересмотреть возбужденное против него дело.

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили был задержан вечером 8 декабря по подозрению в содействии преступным организациям. Как утверждает генпрокурор Юрий Луценко, митинги сторонников политика в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в том числе бизнесменом Сергеем Курченко. В СИЗО Михаил Саакашвили объявил голодовку. По словам его супруги Сандры Руловс, политик чувствует себя хорошо.