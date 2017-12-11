Генпрокуратура Украины пыталась отправить Саакашвили под домашний арест

Сотрудники генпрокуратуры Украины пытались вручить на подпись экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста, сообщает ФАН.

Инцидент произошел перед заседанием Печерского суда в Киеве, куда лидера «Движения новых сил» доставили правоохранители.

«Саакашвили предоставили ходатайство о мере пресечения, — рассказал адвокат. — В присутствии двух понятых прокуратура пыталась ему его вручить, но не вышло, поэтому она просто оставила весь пакет документов ему», — рассказал адвокат политика Руслан Чернолуцкий.

Юрист пояснил, что Саакашвили хотят поместить под домашний арест на два месяца на улице Костельной, где он в настоящее время проживает.

Ранее портал iz.ru сообщал, что 8 декабря украинским силовикам удалось наконец задержать Саакашвили и доставить в изолятор СБУ — до этого политика два раза отбивали его сторонники.

В воскресенье, 10 декабря, порядка 50 тыс. последователей Саакашвили собрались на митинг в Киеве и выдвинули четыре требования к Верховной раде, в числе которых закон об импичменте президента Украины Петра Порошенко.