Сорвавшим показ фильма о ситуации в Донбассе предъявлены обвинения

Обвинения в неповиновении сотрудникам полиции предъявлены троим активистам движения SERB, сорвавшим показ документального фильма о ситуации в Донбассе, который проходил в рамках «Артдокфеста» в кинотеатре «Октябрь».

Об этом сообщил один из руководителей движения Игорь Бекетов. Он отметил, что дата судебного заседания еще не назначена.

«В отношении меня, Юрия Горошко и Оксаны Шкоды сотрудниками полиции ОВД «Арбатское» составлены протоколы по первой части статьи 19.3 КоАП РФ», — приводит ТАСС слова Бекетова.

Как сообщал портал iz.ru, активисты ворвались в зал московского кинотеатра «Октябрь», разлили пахучую жидкость и потребовали прекратить показ фильма, который, по их мнению, пропагандирует убийства. Зрителей эвакуировали, на место происшествия вызвали отряд полиции.