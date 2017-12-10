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Сорвавшим показ фильма о ситуации в Донбассе предъявлены обвинения

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Jochen Tack
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Обвинения в неповиновении сотрудникам полиции предъявлены троим активистам движения SERB, сорвавшим показ документального фильма о ситуации в Донбассе, который проходил в рамках «Артдокфеста» в кинотеатре «Октябрь».

Об этом сообщил один из руководителей движения Игорь Бекетов. Он отметил, что дата судебного заседания еще не назначена.

«В отношении меня, Юрия Горошко и Оксаны Шкоды сотрудниками полиции ОВД «Арбатское» составлены протоколы по первой части статьи 19.3 КоАП РФ», — приводит ТАСС слова Бекетова.

Как сообщал портал iz.ru, активисты ворвались в зал московского кинотеатра «Октябрь», разлили пахучую жидкость и потребовали прекратить показ фильма, который, по их мнению, пропагандирует убийства. Зрителей эвакуировали, на место происшествия вызвали отряд полиции. 

 

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