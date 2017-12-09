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Киев надеется на обмен пленными в Донбассе в ближайшие недели

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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Киев надеется осуществить обмен пленными в Донбассе в ближайшие недели. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

Он напомнил, что этот вопрос был темой обсуждения на прошедшей в четверг встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Вене.

Климкин отметил, что отдельные юридические нюансы процедуры обмена пленными все еще требуют обсуждения. 

«Там есть маленькие юридические моменты, но я хотел их обсудить с Лавровым, поскольку, если этот юридический нюанс кто-то использует, чтобы помешать этому процессу, это будет реальный вред», — приводит «РИА Новости» слова украинского министра.

Как сообщал портал iz.ru, первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров ранее заявил, что обмен пленными в Донбассе с Украиной вряд ли состоится до Нового года.

Он отметил, что Киев «выдвигает много условий» и «не совсем искренен в своих побуждениях в обмене пленных». При этом Джабаров напомнил, что инициатива о встрече Климкина и Лаврова исходила от украинской стороны, и назвал это хорошим знаком. 

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