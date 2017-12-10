В Москве сорвали показ фильма о Донбассе

В Москве неизвестные сорвали показ документального фильма о события в Донбассе, который проходил в рамках «Артдокфеста» в кинотеатре «Октябрь».

Активисты ворвались в зал и потребовали прекратить показ фильма. По их мнению, картина пропагандирует убийства. Видео инцидента публикует телеканал РЕН ТВ.

Кроме того, активисты разлили в зале пахучую жидкость. В целях безопасности зрители были эвакуированы, а на место происшествия вызваны сотрудники полиции, передает RT.

Международный фестиваль авторского документального кино проводится в Москве с 2007 года.