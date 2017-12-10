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Сторонники Саакашвили завершили акции протеста в центре Киева

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Сторонники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили закончили акции протеста в центре Киева, сообщает корреспондент с места событий. 

Разойтись демонстрантов призвали организаторы акций. При этом соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе заявил, что если политика не освободят из СИЗО, его сторонники «оставляют за собой право на более радикальные действия», передает «РИА Новости».

Ранее портал iz.ru сообщал, что сторонники Саакашвили провели марш за объявление импичмента президенту Украины Петру Порошенко. Демонстранты прошли от парка имени Тараса Шевченко в направлении площади Независимости, где состоялся митинг

Часть протестующих собралась у здания СИЗО, в котором содержится Саакашвили. Демонстранты разбили окна в расположенном поблизости магазине компании Roshen, а после отправились к зданию Генпрокуратуры Украины. 

Саакашвили был задержан 9 декабря в связи с обвинениями в содействии преступным организациям и сокрытии их деятельности. Подробная информация о ситуации доступна в сюжете портала iz.ru. 

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