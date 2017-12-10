Российский журналист пострадал при применении полицией газа в Вифлееме

Российский журналист пострадал при применении полицией Израиля слезоточивого газа для разгона протестующих в Вифлееме против решения президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

Армия применила в отношении демонстрантов шумовые гранаты, военные прибыли к месту проведения акции протеста на бронетранспортерах около 14:30 по местному времени (15:30 мск), передает пострадавший от действий силовиков корреспондент «РИА Новости».

Как отмечает агентство, протестующие в Вифлееме сожгли флаг Израиля и частично заблокировали автодвижение по улице Хеврон, ведущей к границе.

Как сообщал портал iz.ru, Трамп 6 декабря объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе в город американского посольства, которое сейчас размещено в Тель-Авиве.

За этим последовали массовые манифестации палестинцев на Западном берегу реки Иордан, в Иерусалиме и на границе с сектором Газа. При столкновениях с израильскими силовиками пострадали более тысячи демонстрантов.

Подробная хронология событий, связанных с решением Трампа по Иерусалиму, доступна в сюжете портала iz.ru.