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Российский журналист пострадал при применении полицией газа в Вифлееме

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Фото: REUTERS/Mussa Qawasma
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Российский журналист пострадал при применении полицией Израиля слезоточивого газа для разгона протестующих в Вифлееме против решения президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. 

Армия применила в отношении демонстрантов шумовые гранаты, военные прибыли к месту проведения акции протеста на бронетранспортерах около 14:30 по местному времени (15:30 мск), передает пострадавший от действий силовиков корреспондент «РИА Новости»

Как отмечает агентство, протестующие в Вифлееме сожгли флаг Израиля и частично заблокировали автодвижение по улице Хеврон, ведущей к границе.

Как сообщал портал iz.ru, Трамп 6 декабря объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе в город американского посольства, которое сейчас размещено в Тель-Авиве.

За этим последовали массовые манифестации палестинцев на Западном берегу реки Иордан, в Иерусалиме и на границе с сектором Газа. При столкновениях с израильскими силовиками пострадали более тысячи демонстрантов

Подробная хронология событий, связанных с решением Трампа по Иерусалиму, доступна в сюжете портала iz.ru. 

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